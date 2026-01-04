Modena novantenne uccide figlia 60enne

A Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, un uomo di 90 anni ha tragicamente ucciso la propria figlia di 60 anni nella loro abitazione. L’episodio, ancora sotto indagine, ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto e le eventuali cause che hanno portato a questo gesto.

