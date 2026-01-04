È morta Sofia Prosperi la studentessa comasca vittima dell' incendio di Crans-Montana

Da quicomo.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata confermata la morte di Sofia Prosperi, studentessa di Como, vittima dell’incendio a Crans-Montana. Dopo ore di attesa e verifiche, la notizia è stata comunicata, portando tristezza e sgomento. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità e ricorda quanto siano fragili le situazioni di emergenza.

È arrivata solo dopo ore di silenzio e di verifiche la conferma che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Tra le vittime italiane della tragedia di Crans-Montana c’è anche Sofia Prosperi, 15 anni, la più giovane. Il suo nome era riconducibile a quello di una delle persone date inizialmente per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Sofia Prosperi, la vittima più giovane nella trappola di fuoco. «Nessuno ti dimenticherà»; Crans-Montana, le lacrime e la rabbia delle famiglie: “Nessuno ha protetto i nostri ragazzi”.

