È morta Sofia Prosperi la studentessa comasca vittima dell' incendio di Crans-Montana
È stata confermata la morte di Sofia Prosperi, studentessa di Como, vittima dell’incendio a Crans-Montana. Dopo ore di attesa e verifiche, la notizia è stata comunicata, portando tristezza e sgomento. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità e ricorda quanto siano fragili le situazioni di emergenza.
È arrivata solo dopo ore di silenzio e di verifiche la conferma che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Tra le vittime italiane della tragedia di Crans-Montana c’è anche Sofia Prosperi, 15 anni, la più giovane. Il suo nome era riconducibile a quello di una delle persone date inizialmente per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
