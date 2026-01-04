È morta Sofia Prosperi la studentessa comasca vittima dell' incendio di Crans-Montana

È stata confermata la morte di Sofia Prosperi, studentessa di Como, vittima dell’incendio a Crans-Montana. Dopo ore di attesa e verifiche, la notizia è stata comunicata, portando tristezza e sgomento. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità e ricorda quanto siano fragili le situazioni di emergenza.

Crans-Monatana, Sofia Prosperi e il cordoglio su TikTok di tutte le sue amiche: «Eri un raggio di luce»

Morta Sofia Prosperi, 15 anni, è ufficiale: era dispersa a Crans-Montana. Italo-svizzera, studiava all'International School

