Torino 50enne trovata senza vita | ipotesi monossido di carbonio
Una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nella periferia nord di Torino. Le prime ipotesi indicano una possibile intossicazione da monossido di carbonio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.
(Adnkronos) – Potrebbe essere stata un’intossicazione da monossido di carbonio la causa del decesso di una donna di 50 anni ritrovata oggi priva di vita alla periferia nord di Torino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna si sarebbe addormentata nella sua stanza con un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: “Uccisi dal monossido di carbonio”
Leggi anche: Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: uccisi da monossido di carbonio
Uomo trovato morto in un ex stabilimento a Torino; Shock a Torino: trovato cadavere in un ex stabilimento abbandonato in corso Dante; Corpo senza vita trovato in ex stabilimento a Torino; Trovato il corpo senza vita di un uomo in un ex stabilimento a Torino.
50enne trovata morta in casa: si presume intossicazione da monossido - Una donna di 50 anni è stata trovata morta in un’abitazione di via Gramegna. quotidianopiemontese.it
Torino, donna cinquantenne trovata senza vita in casa. Ipotesi intossicazione da monossido - Potrebbe essere stata un'intossicazione da monossido di carbonio la causa del decesso di una donna di 50 anni rinvenuta oggi priva di vita alla periferia nord di Torino. msn.com
Muore intossicata dal monossido: 50enne trovata senza vita in Borgo Vittoria - La donna, originaria della Nigeria, si sarebbe addormentata con un braciere acceso in un locale di servizio di via Gramegna. msn.com
ARTIGIANA DIVANI TORINO Da SABATO 3 Gennaio FUORI TUTTO - 50% - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.