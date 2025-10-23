Rovigo genitori e figlia trovati senza vita in casa | uccisi da monossido di carbonio

(Adnkronos) – Padre, madre e una figlia di 27 anni sono stati trovati morti ieri intorno alle 23 dai Vigili del fuoco, nella loro abitazione in via Cesare Battisti, a Canaro (Rovigo). L’intervento è scattato dopo la segnalazione: nessuno aveva più notizie di loro da qualche giorno. Gli operatori, muniti di dispositivi di rilevazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: uccisi da monossido di carbonio

News recenti che potrebbero piacerti

Valeria Cittadin Sindaco ha ricevuto a palazzo Nodari la giovane #GloriaVallese, accompagnata dai genitori, 12^ classificata al concorso internazionale Kangourou della #Matematica. #Rovigo - facebook.com Vai su Facebook

Rovigo, genitori e figlia trovati morti in casa: uccisi dal monossido di carbonio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rovigo, genitori e figlia trovati morti in casa: uccisi dal monossido di carbonio ... Da tg24.sky.it

Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: si ipotizza la fuga di gas o di monossido. Morto anche il gatto - L'allarme dato dai colleghi dell'uomo che da tre giorni non lo vedevano sul posto di lavoro ... Riporta msn.com

Papà, mamma e figlia trovati morti in casa dopo cinque giorni: famiglia sterminata dal monossido. Le vittime avevano 52, 47 e 28 anni - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - Come scrive ilgazzettino.it