Rovigo genitori e figlia trovati senza vita in casa | Uccisi dal monossido di carbonio

L’allarme lanciato dai colleghi dell’uomo che non lo vedevano da giorni andare a lavoro, trovato morto anche il gatto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: “Uccisi dal monossido di carbonio”

Rovigo, genitori e figlia trovati senza vita in casa: si ipotizza la fuga di gas o di monossido. Morto anche il gatto - L'allarme dato dai colleghi dell'uomo che da tre giorni non lo vedevano sul posto di lavoro ... Come scrive msn.com

Papà, mamma e figlia trovati morti in casa: famiglia sterminata dal monossido. Le vittime avevano 52, 47 e 28 anni - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - Riporta ilgazzettino.it

Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: padre, madre e figlia deceduti forse per esalazioni di monossido - A Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo, un’intera famiglia è stata trovata morta nella loro abitazione. Riporta blitzquotidiano.it