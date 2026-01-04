Due persone sono state arrestate in seguito a un tentativo di furto in un’abitazione a Pavia. Gli arresti sono stati convalidati nell’udienza di ieri presso il Tribunale di Pavia, mentre il processo è stato rinviato al 12 gennaio. Le indagini proseguono per chiarire eventuali complici e approfondire i dettagli dell’accaduto.

Gli arresti sono stati convalidati ieri nell’udienza al Tribunale di Pavia, con il processo rinviato al 12 gennaio. E nel frattempo nei confronti di R.V., 45enne di nazionalità albanese, residente a Stradella, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per E.V., 26enne connazionale (e cognato) pure residente a Stradella, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora con obbligo di firma. I due sono accusati di tentato furto in abitazione, arrestati in flagranza dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Voghera intervenuti, insieme anche alla Volante del Commissariato di polizia, in via Fratelli Rosselli a Voghera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tentato furto in abitazione. Due in manette

