Rapina e tentato furto in abitazione un arresto e due denunce

Nelle ultime settimane, Villafranca di Verona ha visto intensificarsi i servizi di controllo da parte dei carabinieri, in risposta a episodi di rapina e tentato furto in abitazione. Questi interventi hanno portato all’arresto di un sospetto e alla denuncia di due persone, contribuendo a rafforzare la sicurezza del territorio e a garantire maggiore tranquillità ai cittadini.

Nelle ultime settimane, il territorio di Villafranca di Verona è stato oggetto di un sensibile rafforzamento dei servizi di controllo da parte dei carabinieri. Attraverso l'impiego di un numero significativo di uomini e mezzi, l'Arma ha puntato a prevenire e reprimere i reati predatori.

