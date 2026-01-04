Tedoforo mancato Il grande rammarico di Gian Carlo Sormani | Avrei voluto esserci

Domani Rimini accoglierà la fiaccola olimpica, simbolo di unità e storia sportiva. Tra i presenti, però, sarà assente Gian Carlo Sormani, il cui grande rammarico è di non poter partecipare. La sua storia rappresenta il valore dello sport come espressione di passione, sacrificio e memoria collettiva, rendendo ancora più significativa questa giornata dedicata ai valori olimpici.

Domani la fiaccola olimpica attraverserà Rimini, accolta da applausi, bandiere e volti emozionati. Tra quei volti, però, ne mancherà uno che avrebbe raccontato più di tanti altri il senso profondo dello sport come passione, sacrificio e memoria condivisa. Gian Carlo Sormani, 91 anni, non sarà tra i tedofori. E ci teneva. Molto. Sormani non è solo un nome noto in città per la sua lunga attività professionale e cooperativa, ma è soprattutto un uomo che ha attraversato lo sport con lo stesso spirito con cui ha attraversato la vita: passo dopo passo, senza clamore, con una determinazione silenziosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

