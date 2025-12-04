Milano-Cortina 2026 Ganna tedoforo ad Atene | Bella emozione avrei voluto fare più km

Lapresse.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ È stata una bella emozione, tanta preparazione psicologica e poi troppo veloce il momento. Sembrava fossero veramente pochi passi, avrei voluto fosse qualche chilometro in più però credo che non sarei stato pronto fisicamente a correre, magari in bicicletta sarei riuscito a fare qualcosa di meglio. Speriamo sia di buon auspicio per i nostri colori azzurri, incrociamo le dita”. Lo ha detto Filippo Ganna, tra gli ultimi tedofori allo stadio Panathinaiko di Atene, a margine della cerimonia della consegna della fiamma olimpica in vista dei Giochi di Milano-Cortina. “Il cuore era abbastanza stabile, è allenato a emozioni del genere, però l’adrenalina era alta, la mano era un po’ tremolante”, ha ammesso il ciclista azzurro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano cortina 2026 ganna tedoforo ad atene bella emozione avrei voluto fare pi249 km

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Ganna tedoforo ad Atene: "Bella emozione, avrei voluto fare più km"

