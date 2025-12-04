Milano-Cortina 2026 Ganna tedoforo ad Atene | Bella emozione avrei voluto fare più km
“ È stata una bella emozione, tanta preparazione psicologica e poi troppo veloce il momento. Sembrava fossero veramente pochi passi, avrei voluto fosse qualche chilometro in più però credo che non sarei stato pronto fisicamente a correre, magari in bicicletta sarei riuscito a fare qualcosa di meglio. Speriamo sia di buon auspicio per i nostri colori azzurri, incrociamo le dita”. Lo ha detto Filippo Ganna, tra gli ultimi tedofori allo stadio Panathinaiko di Atene, a margine della cerimonia della consegna della fiamma olimpica in vista dei Giochi di Milano-Cortina. “Il cuore era abbastanza stabile, è allenato a emozioni del genere, però l’adrenalina era alta, la mano era un po’ tremolante”, ha ammesso il ciclista azzurro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Paltrinieri è il primo tedoforo di Milano-Cortina: “Amo lo sci, Tomba un idolo” Vai su X
Tgr Rai Lombardia. . Non solo sport ai Giochi di Milano Cortina 2026, ma anche molti appuntamenti dedicati alla cultura. Ecco quelli che sono imperdibili - facebook.com Vai su Facebook
Milano Cortina 2026, la fiamma consegnata all’Italia: Paolini e Ganna tedofori - Jasmine Paolini e Filippo Ganna sono tra i protagonisti della cerimonia di consegna della fiamma olimpica in corso ad Atene allo stadio Panathinaiko in vista dei Giochi Olimpici di Milano- Da msn.com
Milano-Cortina 2026, Ganna tedoforo ad Atene: "Bella emozione, avrei voluto fare più km" - (LaPressE) "È stata una bella emozione, tanta preparazione psicologica e poi troppo veloce il momento. Riporta stream24.ilsole24ore.com
Milano-Cortina: ad Atene la cerimonia di consegna della fiaccola - Ganna: 'Tremava la mano a portare fiaccola olimpica' (ANSA) ... Da ansa.it
Milano-Cortina 2026, Ganna: "Fare il tedoforo è tra gli eventi più importanti della mia vita" - L’ho sempre vista in televisione, riuscire a essere uno dei tedofori sarà una grande emozione”. Secondo repubblica.it
Milano-Cortina: acceso il braciere olimpico ad Atene - La fiamma olimpica ha fatto la sua entrata nello stadio Panathinaiko, per gli ultimi metri di staffetta greca, nelle mani dell'atleta ellenico Giorgos Kougioumtsidis, medaglia d'oro nella categoria 79 ... Secondo ansa.it
Olimpiadi 2026, fiamma olimpica oggi in Italia: le news LIVE - L'arena che custodisce l'eredità di Pierre de Coubertin e le radici dell'olimpismo. sport.sky.it scrive