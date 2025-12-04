Conferenza stampa Stroppa post Inter Venezia | In casa nostra poteva esserci un effetto diverso vi spiego come ho scelto la formazione Filip Stankovic? Avrei voluto farlo giocare ma…

Inter News 24 Conferenza stampa Stroppa post Inter Venezia: le parole del tecnico degli arancioneroverdi dopo il KO agli ottavi di finale di Coppa Italia. La conferenza stampa di  Giovanni Stroppa  al termine di I nter Venezia, ottavo di finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 5 a 1. REGOLAMENTO E SCELTE DI FORMAZIONE – « Il regolamento è questo, ci fa giocare a San Siro invece che a Venezia dove poteva esserci un effetto diverso. Ne ho cambiati 11? Lo avevo fatto anche nel turno precedente. Il livello in rosa è abbastanza omogeneo, non è stato un premio, ma cercavo risposte. Verso la gara con l’Avellino ho una percezione diversa della rosa, abbiamo coinvolto tutti e mi sembra una cosa normale. 🔗 Leggi su Internews24.com

