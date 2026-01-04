In casa Milan, si segnala una svolta significativa con l’arrivo di Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile. Dopo un percorso di crescita e successive conferme, la sua presenza rappresenta una novità importante per la rosa rossonera, offrendo nuove opportunità e rafforzando l’organico in vista delle sfide future.

In una stagione piena di aspettative, sorprese e conferme, uno dei protagonisti inaspettati dell’AC Milan è senza dubbio Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile rossonero. Quello che era un nome poco conosciuto fino a pochi mesi fa, oggi è sulla bocca degli appassionati di calcio italiano e non solo, tanto da spingere la società e i tifosi a sognare un futuro luminoso per il ragazzo classe 2005. Colpo di scena Bartesaghi in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Bartesaghi ha saputo trasformare la fiducia di Massimiliano Allegri in prestazioni convincenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Svolta Bartesaghi in casa Milan, arriva la novità tanto attesa

Leggi anche: Vertice Trump–Xi, la svolta tanto attesa: “Un ottimo incontro, grande soddisfazione a tutti”

Leggi anche: Bartesaghi nel post gara di Milan Sassuolo: «Sono felice per la doppietta, devo tanto a questa squadra e al mister»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

De Winter dopo Cagliari-Milan: “Bartesaghi è molto forte, con un futuro importante”; Milan, Bartesaghi duttilità e affidabilità: il futuro rossonero è già in casa; Milan svolta nella trattativa per il rinnovo di Maignan | le ultime notizie di mercato.

Tutti pazzi per Bartesaghi, che pericolo per il Milan: cosa trapela sul futuro - Pericolo in casa Milan per il futuro di Davide Bartesaghi: il giovane talento rossonero piace proprio a tutti. spaziomilan.it