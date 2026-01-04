Svolta Bartesaghi in casa Milan arriva la novità tanto attesa

In casa Milan, si segnala una svolta significativa con l’arrivo di Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile. Dopo un percorso di crescita e successive conferme, la sua presenza rappresenta una novità importante per la rosa rossonera, offrendo nuove opportunità e rafforzando l’organico in vista delle sfide future.

In una stagione piena di aspettative, sorprese e conferme, uno dei protagonisti inaspettati dell’AC Milan è senza dubbio Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile rossonero. Quello che era un nome poco conosciuto fino a pochi mesi fa, oggi è sulla bocca degli appassionati di calcio italiano e non solo, tanto da spingere la società e i tifosi a sognare un futuro luminoso per il ragazzo classe 2005. Colpo di scena Bartesaghi in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Bartesaghi ha saputo trasformare la fiducia di Massimiliano Allegri in prestazioni convincenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

