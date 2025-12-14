Bartesaghi nel post gara di Milan Sassuolo | Sono felice per la doppietta devo tanto a questa squadra e al mister

Al termine della sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26, Davide Bartesaghi ha espresso la sua soddisfazione per la doppietta segnata, sottolineando l'importanza della squadra e del mister nel suo percorso. Il giovane attaccante si è lasciato andare a commenti di gratitudine e fiducia, evidenziando il momento positivo vissuto dopo la partita.

Parole che scaldano il cuore rossonero. Bartesaghi non si nasconde: «Spero di diventare una bandiera del Milan. Lo spero davvero, perché questo è un club magnifico e sono qui da quando ero bambino. Idoli? Avevo un poster di Maldini e mi ispiro a Theo». - facebook.com facebook