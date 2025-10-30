Vertice Trump–Xi la svolta tanto attesa | Un ottimo incontro grande soddisfazione a tutti

“Penso che sarà davvero un ottimo incontro. Non vedo l’ora”, ha dichiarato Donald Trump, captato da un microfono aperto durante la cena di Stato in Corea del Sud, poco prima del tanto atteso vertice con Xi Jinping, in programma alle 11 del mattino locali (le 3 in Italia). Il presidente americano ha aggiunto che il colloquio con il leader cinese avrebbe portato “grande soddisfazione” sia alla Cina sia agli Stati Uniti. L’incontro segna il culmine del suo viaggio diplomatico in Asia, un tour mirato a consolidare le alleanze nel Pacifico e a rilanciare la cooperazione economica con i partner strategici della regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

