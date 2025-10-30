Vertice Trump–Xi la svolta tanto attesa | Un ottimo incontro grande soddisfazione a tutti

Thesocialpost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Penso che sarà davvero un ottimo incontro. Non vedo l’ora”, ha dichiarato  Donald Trump, captato da un microfono aperto durante la  cena di Stato in Corea del Sud, poco prima del tanto atteso vertice con  Xi Jinping, in programma alle  11 del mattino locali (le 3 in Italia). Il presidente americano ha aggiunto che il colloquio con il leader cinese avrebbe portato  “grande soddisfazione”  sia alla  Cina  sia agli  Stati Uniti. L’incontro segna il culmine del suo  viaggio diplomatico in Asia, un tour mirato a consolidare le alleanze nel Pacifico e a rilanciare la cooperazione economica con i partner strategici della regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

vertice trump8211xi la svolta tanto attesa un ottimo incontro grande soddisfazione a tutti

© Thesocialpost.it - Vertice Trump–Xi, la svolta tanto attesa: “Un ottimo incontro, grande soddisfazione a tutti”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Vertice Trump8211xi Svolta Tanto