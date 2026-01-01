Strage di Capodanno a Crans Montana il bilancio è drammatico | almeno 47 morti 6 italiani dispersi 13 in ospedale Tajani domani in Svizzera

La tragica notte di Capodanno a Crans Montana si è conclusa con un bilancio ancora provvisorio, che segnala almeno 47 vittime e numerosi dispersi, tra cui sei italiani. Sono stati anche ricoverati 13 feriti. Il ministro degli Esteri italiano Tajani si recherà domani in Svizzera per seguire da vicino gli sviluppi della vicenda. Restano ancora molte incognite sulla dinamica dell’incidente in questa nota località alpina.

Strage di Capodanno a Crans Montana, resta ancora provvisorio il bilancio della tragedia avvenuta nella notte di San Sailvestro nella nota località montana svizzera. Secondo le informazioni fornite dalle autorità elvetiche, il numero delle vittime è arrivato a 47, ma potrebbe salire ulteriormente nelle prossime ore, mentre proseguono le operazioni di soccorso e identificazione. I dispersi italiani sono ancora 6, quasi tutti giovanissimi, mentre i ricoverati in ospedale 13, di cui 2 già rimpatriati in Italia. Tajani: «Vittime potrebbero essere circa quaranta». A fare il punto della situazione è stato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a SkyTg24.

Crans-Montana, strage di Capodanno: 47 morti. L’ambasciatore: 13 italiani feriti, ancora 6 dispersi - L’esplosione durante i festeggiamenti in un bar di una stazione sciistica. repubblica.it

Crans-Montana, la strage di Capodanno: un'unica scala per uscire dal locale - Le fiamme che hanno devastato il bar sarebbero partite da candeline accese su bottiglie di champagne, che hanno appiccato il fuoco al soffitto in legno, in ... libero.it

Strage di #Capodanno a Crans Montana, 6 gli italiani dispersi. I NOMI - facebook.com facebook

Strage alla festa di Capodanno in Svizzera, gli ultimi aggiornamenti x.com

