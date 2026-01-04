strage di crans montana altre 16 vittime identificate non ci sono italiani

Il 4 gennaio 2025, sono state identificate ufficialmente altre 16 delle 40 vittime della tragedia di Crans-Montana, avvenuta a Capodanno. Con queste, salgono a 24 le vittime riconosciute, mentre non risultano italiani tra i nomi annunciati. La conferma delle identità rappresenta un passo importante nel processo di ricostruzione e di assistenza alle famiglie coinvolte.

Ginevra, 4 gennaio 2025 – Altre 16 delle 40 vittime del Constellation hanno ora un nome. Sono state identificate formalmente oggi, quattro giorni dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana e si uniscono alle 8 salme già riconosciute finora. Non ci sono novità per le famiglia italiane: nell’elenco aggiornato il computo dei connazionali deceduti è fermo. Ieri è stata data l’ufficialità della morte di Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini, 16 anni tutti e tre. Così come 16 anni aveva Chiara Costanzo: per lei le speranze si erano già spente il giorno prima. Sono invece 14 i connazionali feriti, di cui 9 già rimpatriati, tutti ricoverati nel reparto grandi ustioni del Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

