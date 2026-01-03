La polizia di Crans-Montana ha confermato l’identificazione delle quattro vittime dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno, tutte di nazionalità svizzera. La notizia ha suscitato preoccupazione tra la comunità italiana residente nella zona. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente e garantire supporto alle famiglie coinvolte.

La polizia svizzera ha dichiarato che i corpi di quattro vittime dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno in un bar di Crans-Montana sono stati identificati e consegnati alle loro famiglie. Si tratta di un ragazzo e una ragazza, entrambi di 16 anni, un 18enne e una donna di 21 anni, tutti cittadini svizzeri. L’identificazione delle altre vittime, ferite e decedute, sta procedendo e non hanno fornito ulteriori informazioni. C’è apprensione per gli italiani dispersi. L’ambasciatore: “L’identificazione entro domani”. Si contano “121 feriti di cui 5 non identificati. Quaranta vittime, di cui 4 identificate e già restituite alle famiglie”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crans Montana, identificate le prime quattro vittime: sono tutte svizzere. Apprensione per gli italiani

Leggi anche: Il proprietario del Constellation era stato in carcere. Sono svizzere le prime 4 vittime identificate

Leggi anche: Crans Montana, Tajani rassicura le famiglie: “Identificate 6 vittime, non sono italiane”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; LIVE Crans Montana, gli aggiornamenti. Tra i feriti giovane calciatore del Pescara: Visto cose orribili; Rogo Crans-Montana, Procura indaga per incendio e omicidio colposi. Almeno 40 vittime.

Strage di Crans-Montana, identificate le prime quattro vittime - Il bilancio complessivo della tragedia aggiornato dalla autorità elvetiche è di 121 feriti, di cui 5 non identificati e di 40 deceduti di cui 4 identificati ... editorialedomani.it