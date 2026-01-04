Strage Crans-Montana la denuncia dei testimoni | Tagli alla sicurezza per pagare i debiti
Testimoni denunciano tagli alle misure di sicurezza durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, evento che avrebbe dovuto essere una festa esclusiva. Invece, l’assenza di adeguate precauzioni ha contribuito a una tragedia che ha segnato profondamente la comunità. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione degli eventi pubblici e sulla priorità data alla sicurezza dei partecipanti.
La notte di Capodanno a Crans-Montana doveva essere una festa esclusiva, ma per molti giovani si è trasformata in una tragedia annunciata. Il party organizzato nel locale Le Constellation viene oggi descritto dai sopravvissuti come una vera e propria trappola, nella quale decine di ragazzi sono rimasti intrappolati. «Raccontiamo quello che è successo per onorare chi non c’è più», spiegano, sottolineando che nulla è avvenuto per caso. Alla base della tragedia c’è anche la trasformazione di Crans-Montana, sempre più schiacciata dalla sua immagine di capitale del turismo alpino di lusso. Un tempo punto di ritrovo del paese, Le Constellation – noto tra i residenti come “Le Constel” – ha cambiato volto con l’esplosione dei prezzi immobiliari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
