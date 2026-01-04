Testimoni denunciano tagli alle misure di sicurezza durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, evento che avrebbe dovuto essere una festa esclusiva. Invece, l’assenza di adeguate precauzioni ha contribuito a una tragedia che ha segnato profondamente la comunità. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione degli eventi pubblici e sulla priorità data alla sicurezza dei partecipanti.

La notte di Capodanno a Crans-Montana doveva essere una festa esclusiva, ma per molti giovani si è trasformata in una tragedia annunciata. Il party organizzato nel locale Le Constellation viene oggi descritto dai sopravvissuti come una vera e propria trappola, nella quale decine di ragazzi sono rimasti intrappolati. «Raccontiamo quello che è successo per onorare chi non c’è più», spiegano, sottolineando che nulla è avvenuto per caso. Alla base della tragedia c’è anche la trasformazione di Crans-Montana, sempre più schiacciata dalla sua immagine di capitale del turismo alpino di lusso. Un tempo punto di ritrovo del paese, Le Constellation – noto tra i residenti come “Le Constel” – ha cambiato volto con l’esplosione dei prezzi immobiliari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage Crans-Montana, la denuncia dei testimoni: “Tagli alla sicurezza per pagare i debiti”

Leggi anche: Strage Crans-Montana,"Dir. Sicurezza Antincendi JRC - Ispra: "C'era solo un'uscita di sicurezza"

Leggi anche: Strage a Crans-Montana, 47 vittime nell’incendio di Capodanno. Docente italiana ritrovata illesa dopo ore di angoscia. Lo Snals denuncia mancanza di sicurezza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Strage a Crans-Montana, 47 vittime nell'incendio di Capodanno. Docente italiana ritrovata illesa dopo ore di angoscia. Lo Snals denuncia mancanza di sicurezza; Strage a Crans-Montana, tre ustionati gravi trasferiti a Milano: Sono una 30enne e due ragazzi di 16 anni; I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Crans Montana e lo smartphone: filmare l’orrore come istinto vitale.

Strage Crans-Montana, la denuncia dei testimoni: “Tagli alla sicurezza per pagare i debiti” - Montana doveva essere una festa esclusiva, ma per molti giovani si è trasformata in una tragedia annunciata. thesocialpost.it