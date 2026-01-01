L'incidente di Crans-Montana ha evidenziato gravi carenze in materia di sicurezza antincendio, come rilevato dal Direttore Sicurezza Antincendi del JRC di Ispra. Il locale coinvolto era un bar con un'unica uscita di sicurezza, una situazione che può mettere in pericolo la vita dei clienti in caso di emergenza. La vicenda sottolinea l'importanza di rispettare le normative per garantire la sicurezza in ambienti pubblici.

"E' un bar normale, c'è una scala che scende al piano di sotto, dove c'è una grande sala con dei biliardi. In Italia a una struttura così non darebbero mai l'autorizzazione per organizzare delle feste, perché ci vogliono pareti ignifughe e anche gli arredi devono essere ignifughi e avere un'uscita di sicurezza ogni 75 persone. Quel locale lì ha solo un'uscita di sicurezza e le pareti non erano ignifughe". Così Antonio Bandirali, Dir. Sicurezza Antincendi JRC - Ispra, (VA) ha illustrato le caratteristiche del bar Constellation di Crans-Montana, dove è avvenuta la strage di Capodanno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Strage Crans-Montana,"Dir. Sicurezza Antincendi JRC - Ispra: "C'era solo un'uscita di sicurezza"

Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 115 feriti. Gli inquirenti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 16 italiani dispersi, 15 ricoverati Chi sono

Leggi anche: Dentro l'incubo del bar di Crans-Montana: l'unica via d'uscita era una scala angusta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Incendio di Crans-Montana, Tajani: una quindicina di italiani feriti, altrettanti dispersi; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti, 16 italiani dispersi. Tajani vola in Svizzera. Il medico: situazione catastrofica; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti, 16 italiani dispersi. Tajani vola in Svizzera. Il medico:...; Cristina Chiabotto a Crans Montana a Capodanno: Siamo qui e siamo bene....

Strage di Capodanno a Crans Montana, Tajani: 16 italiani ancora dispersi - Strage di Capodanno in Svizzera: il numero degli italiani dispersi nel rogo a Crans Montana sale a 16. corrierenazionale.it