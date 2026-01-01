Strage Crans-Montana Dir Sicurezza Antincendi JRC - Ispra | C' era solo un' uscita di sicurezza
L'incidente di Crans-Montana ha evidenziato gravi carenze in materia di sicurezza antincendio, come rilevato dal Direttore Sicurezza Antincendi del JRC di Ispra. Il locale coinvolto era un bar con un'unica uscita di sicurezza, una situazione che può mettere in pericolo la vita dei clienti in caso di emergenza. La vicenda sottolinea l'importanza di rispettare le normative per garantire la sicurezza in ambienti pubblici.
"E' un bar normale, c'è una scala che scende al piano di sotto, dove c'è una grande sala con dei biliardi. In Italia a una struttura così non darebbero mai l'autorizzazione per organizzare delle feste, perché ci vogliono pareti ignifughe e anche gli arredi devono essere ignifughi e avere un'uscita di sicurezza ogni 75 persone. Quel locale lì ha solo un'uscita di sicurezza e le pareti non erano ignifughe". Così Antonio Bandirali, Dir. Sicurezza Antincendi JRC - Ispra, (VA) ha illustrato le caratteristiche del bar Constellation di Crans-Montana, dove è avvenuta la strage di Capodanno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 115 feriti. Gli inquirenti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 16 italiani dispersi, 15 ricoverati Chi sono
Leggi anche: Dentro l'incubo del bar di Crans-Montana: l'unica via d'uscita era una scala angusta
Incendio di Crans-Montana, Tajani: una quindicina di italiani feriti, altrettanti dispersi; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti, 16 italiani dispersi. Tajani vola in Svizzera. Il medico: situazione catastrofica; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti, 16 italiani dispersi. Tajani vola in Svizzera. Il medico:...; Cristina Chiabotto a Crans Montana a Capodanno: Siamo qui e siamo bene....
Strage di Capodanno a Crans Montana, Tajani: 16 italiani ancora dispersi - Strage di Capodanno in Svizzera: il numero degli italiani dispersi nel rogo a Crans Montana sale a 16. corrierenazionale.it
Strage di Capodanno a Crans Montana: accertati 47 morti, verifiche della Farnesina su italiani - Strage di Capodanno in Svizzera: è salito a 47 ed è ancora provvisorio il bilancio dei morti nell'incendio al bar Le Constellation a Crans Montana. corrierenazionale.it
Strage Crans-Montana, la macchina dei soccorsi: primi tre ustionati in arrivo al Niguarda di Milano - Tre pazienti gravemente ustionati in arrivo al centro specializzato del Niguarda. ilfattoquotidiano.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana: quaranta morti e cento feriti, tante vittime under 30. L'ambasciatore: “Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie” - facebook.com facebook
Da una fiamma all’inferno: cos’è il flashover, il fenomeno che ha causato la strage di Crans Montana x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.