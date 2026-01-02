Strage a Crans-Montana 47 vittime nell’incendio di Capodanno Docente italiana ritrovata illesa dopo ore di angoscia Lo Snals denuncia mancanza di sicurezza
Un incendio scoppiato a Crans-Montana durante la notte di Capodanno ha provocato 47 vittime e numerosi feriti. Tra le persone coinvolte, una docente italiana è stata trovata illesa dopo ore di angoscia. Lo Snals denuncia carenze nelle misure di sicurezza, evidenziando la necessità di interventi per prevenire tragedie simili in futuro.
L'incendio divampato nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato 47 vittime e 112 feriti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
