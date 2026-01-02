Strage a Crans-Montana 47 vittime nell’incendio di Capodanno Docente italiana ritrovata illesa dopo ore di angoscia Lo Snals denuncia mancanza di sicurezza

Un incendio scoppiato a Crans-Montana durante la notte di Capodanno ha provocato 47 vittime e numerosi feriti. Tra le persone coinvolte, una docente italiana è stata trovata illesa dopo ore di angoscia. Lo Snals denuncia carenze nelle misure di sicurezza, evidenziando la necessità di interventi per prevenire tragedie simili in futuro.

Strage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

Strage Crans-Montana, almeno 47 morti. Dispersi 6 italiani. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage Crans- msn.com

Strage a Crans-Montana, la Farnesina: 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi - facebook.com facebook

Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. La deflagrazione innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.