Crans-Montana identificate tutte e sei le vittime italiane | confermati anche Chiara Costanzo Riccardo Minghetti Sofia Prosperi

A Crans-Montana, in Svizzera, il bilancio delle vittime dell’incendio alla Bar Le Constellation si aggiorna a 27. Tra le persone identificate ci sono anche Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi, tutte italiane. La tragica vicenda ha coinvolto molte famiglie, e le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno.

Crans-Montana, l'ambasciatore: “Identificata la quarta vittima italiana” - In arrivo altri due giovani al Niguarda, Kean Talingdan e Leonardo Bove, riconosciuti grazie al Dna. repubblica.it

Sono ora 24 le persone identificate tra quelle morte nell’incendio a Crans-Montana - La polizia svizzera ha detto domenica di aver identificato 16 persone morte nell’incendio di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans- ilpost.it

FOTO | Crans-Montana, la 'marcia silenziosa' in ricordo delle vittime della tragedia de La Constellation #ANSA - facebook.com facebook

#CransMontana, sono quattro le vittime italiane identificate. x.com

