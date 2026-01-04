Crans-Montana identificate tutte e sei le vittime italiane | confermati anche Chiara Costanzo Riccardo Minghetti Sofia Prosperi
A Crans-Montana, in Svizzera, il bilancio delle vittime dell’incendio alla Bar Le Constellation si aggiorna a 27. Tra le persone identificate ci sono anche Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi, tutte italiane. La tragica vicenda ha coinvolto molte famiglie, e le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno.
