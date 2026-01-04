Crans-Montana identificate tutte e sei le vittime italiane | morti anche Chiara Costanzo Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi
A Crans-Montana, in Svizzera, sono state identificate tutte e sei le vittime italiane dell’incendio alla Bar Le Constellation, avvenuto la notte di Capodanno. Tra le vittime ci sono Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi. Il bilancio totale delle vittime sale a 27. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e supportare le famiglie coinvolte.
Sale a 27 il numero delle vittime dell'incendio scoppiato ala Bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno, identificate. I loro corpi sono stati. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Crans-Montana, identificate 25 vittime su 40. «C'è un altro italiano». Fiato sospeso per Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi
Leggi anche: Crans-Montana, all'appello mancano Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi. Ma le speranze sono poche
Crans-Montana, ambasciatore italiano in Svizzera: Identificate tre vittime italiane; Crans-Montana, identificate tre vittime italiane; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore Cornado: Tre delle vittime sono italiane - Identificate le tre vittime italiane di Crans-Montana.
Crans-Montana, identificate 24 vittime su 40. Attesa per gli altri 3 dispersi italiani Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi - Sale a 24 il numero delle vittime dell'incendio scoppiato ala Bar Le Constellation a Crans- leggo.it
Crans-Montana, l'ambasciatore: “Identificata la quarta vittima italiana” - In arrivo altri due giovani al Niguarda, Kean Talingdan e Leonardo Bove, riconosciuti grazie al Dna. repubblica.it
Sono ora 24 le persone identificate tra quelle morte nell’incendio a Crans-Montana - La polizia svizzera ha detto domenica di aver identificato 16 persone morte nell’incendio di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans- ilpost.it
#CransMontana, sono quattro le vittime italiane identificate. x.com
“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.