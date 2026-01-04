Crans-Montana identificate tutte e sei le vittime italiane | morti anche Chiara Costanzo Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi

A Crans-Montana, in Svizzera, sono state identificate tutte e sei le vittime italiane dell’incendio alla Bar Le Constellation, avvenuto la notte di Capodanno. Tra le vittime ci sono Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi. Il bilancio totale delle vittime sale a 27. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e supportare le famiglie coinvolte.

Crans-Montana, l'ambasciatore: “Identificata la quarta vittima italiana” - In arrivo altri due giovani al Niguarda, Kean Talingdan e Leonardo Bove, riconosciuti grazie al Dna. repubblica.it

Sono ora 24 le persone identificate tra quelle morte nell’incendio a Crans-Montana - La polizia svizzera ha detto domenica di aver identificato 16 persone morte nell’incendio di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans- ilpost.it

#CransMontana, sono quattro le vittime italiane identificate. x.com

“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.