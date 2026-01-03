Pisacane aggrediti il padre e il fratello ai Quartieri Spagnoli | non si tratterebbe di una rapina

Nella notte ai Quartieri Spagnoli, il padre e il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, sono stati vittime di un’aggressione da parte di alcuni sconosciuti. Secondo le prime ricostruzioni, l’evento non sarebbe riconducibile a una rapina. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Notte di paura ai Quartieri Spagnoli: il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, sono stati aggrediti da un gruppo di sconosciuti. I dettagli. Feriti il padre e il fratello di Pisacane: i dettagli. Si legge su Repubblica Napoli: Duplice ferimento dai contorni ancora misteriosi questa notte ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, precisamente vico Tre re a Toledo. Un gruppetto di persone ancora da identificare, almeno tre secondo i primi accertamenti, ha aggredito Andrea e Gianluca Pisacane, di 67 e 27 anni, rispettivamente padre e fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio.

