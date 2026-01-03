Sparatoria ai Quartieri Spagnoli 2 feriti | sono il fratello e il padre di Fabio Pisacane

Da napolitoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, intorno alle 4.30, si è verificata una sparatoria nei Quartieri Spagnoli, che ha coinvolto due persone, il fratello e il padre di Fabio Pisacane. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini con ferite da arma da fuoco. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che ha suscitato preoccupazione nella zona.

Intorno alle 4.30 di stanotte un giovane e un anziano sono stati trasportati al Pronto Soccorso del Vecchio pellegrini. Il ragazzo presentava due ferite da colpo di arma da fuoco alla gamba destra, con copiosa fuoriuscita di sangue. L'anziano era invece ricoperto di ecchimosi e contusioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

sparatoria ai quartieri spagnoli 2 feriti sono il fratello e il padre di fabio pisacane

© Napolitoday.it - Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, 2 feriti: sono il fratello e il padre di Fabio Pisacane

Leggi anche: Pisacane, aggrediti il padre e il fratello ai Quartieri Spagnoli: non si tratterebbe di una rapina

Leggi anche: Aggressione nella notte a Napoli: feriti il padre e il fratello di Fabio Pisacane

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Far West a Giugliano: rissa di Capodanno al ristorante degenera in sparatoria.

sparatoria quartieri spagnoli 2Napoli, sparatoria in centro nella notte: due persone finiscono in ospedale - Spari nel cuore della notte ai Quartieri Spagnoli, dove due persone sono rimaste ferite dopo aver subito un'aggressione da parte di tre persone, una ... msn.com

sparatoria quartieri spagnoli 2Sparatoria a Napoli nella notte: ferito a colpi pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane, picchiato il padre - L’aggressione nella notte tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo: indagini in corso da parte della Polizia, che al momento escludono l’ipotesi della rapina. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.