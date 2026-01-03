Sparatoria ai Quartieri Spagnoli 2 feriti | sono il fratello e il padre di Fabio Pisacane

Nella notte, intorno alle 4.30, si è verificata una sparatoria nei Quartieri Spagnoli, che ha coinvolto due persone, il fratello e il padre di Fabio Pisacane. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini con ferite da arma da fuoco. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che ha suscitato preoccupazione nella zona.

Intorno alle 4.30 di stanotte un giovane e un anziano sono stati trasportati al Pronto Soccorso del Vecchio pellegrini. Il ragazzo presentava due ferite da colpo di arma da fuoco alla gamba destra, con copiosa fuoriuscita di sangue. L'anziano era invece ricoperto di ecchimosi e contusioni.

Sparatoria a Napoli nella notte: ferito a colpi pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane, picchiato il padre - L’aggressione nella notte tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo: indagini in corso da parte della Polizia, che al momento escludono l’ipotesi della rapina. msn.com

