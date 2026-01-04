Snowboard | Valentino Guseli ed Elizabeth Hosking si impongono nell’halfpipe a Calgary

A Calgary si è conclusa la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard, specialità halfpipe. Valentino Guseli ed Elizabeth Hosking si sono distinti conquistando la vittoria, confermando il loro talento in questa disciplina. Il successo di Guseli e Hosking rappresenta un momento importante nella stagione, sottolineando il loro ruolo tra i protagonisti di questa competizione internazionale.

Termina con il successo di Valentino Guseli e di Elizabeth Hosking la terza tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard, specialità halfpipe. I due atleti si sono infatti imposti in quel di Calgary (Canada), raccogliendo entrambi punti importanti in ottica classifica generale, seppur con due situazioni diverse. Ma andiamo con ordine. L’australiano si è reso artefice di due run in cui ha confezionato un punteggio al di là degli 80 punti, brillando in particolar modo nella prima uscita, dove ha segnato 87.75. A sette punti di distanza si è invece accomodato lo svizzero David Habluetzel, secondo con 80. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboard: Valentino Guseli ed Elizabeth Hosking si impongono nell’halfpipe a Calgary Leggi anche: Snowboard, Louis Philipp Vito III non centra la finale nell’halfpipe a Calgary Leggi anche: Snowboard, Choi e Hirano si impongono nel primo halfpipe della stagione a Secret Garden Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Snowboard: Valentino Guseli ed Elizabeth Hosking si impongono nell’halfpipe a Calgary - Termina con il successo di Valentino Guseli e di Elizabeth Hosking la terza tappa valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Canadian snowboarder Elizabeth Hosking wins World Cup gold in Calgary - Canadian snowboarder Elizabeth Hosking has won World Cup halfpipe gold. msn.com

Valentino Guseli wins snowboard halfpipe bronze at Copper Mountain World Cup - Guseli suffered a knee injury 12 months ago that kept him out of the ... abc.net.au

Camminare insieme è più bello Partecipa alla 53ª Gran Marcia di San Valentino: un evento storico che unisce sport, territorio e comunità. Adatta a famiglie, gruppi e appassionati. Domenica 01 febbraio 2026 Dalle 8 alle 11:30 Bussolengo (VR), Vi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.