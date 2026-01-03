Snowboard Louis Philipp Vito III non centra la finale nell’halfpipe a Calgary

Louis Philipp Vito III non è riuscito a qualificarsi per la finale nell’halfpipe di Calgary, seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo le prove preliminari svoltesi sulla neve canadese, gli atleti hanno affrontato le ultime sfide prima delle fasi finali, che si terranno nelle prossime ore. La competizione, che coinvolge sia uomini che donne, continua a rappresentare un punto di riferimento importante nel circuito internazionale dello snowboard.

Prosegue la Coppa del Mondo di Halfpipe 2025-2026. Dopo la tappa statunitense di Cooper, nella notte italiana i protagonisti in campo maschile e femminile hanno completato il turno preliminare per accedere alle fasi finali sulle nevi canadesi di Calgary. Andiamo a scoprire i risultati delle qualificazioni, nelle quali era presente anche l’azzurro Louis Philipp Vito III. L’azzurro ha concluso la sua prova con il punteggio di 56.50, che gli è valso il sedicesimo posto, insufficiente per qualificarsi alla fase finale in programma nella notte tra sabato e domenica. Grande protagonista in campo maschile è stato l’australiano Valentino Guseli, che ha chiuso le due run in prima posizione con il punteggio di 90. 🔗 Leggi su Oasport.it

