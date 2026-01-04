Siena cassiere licenziato e reintegrato | non tornerà a lavoro Chiesta l’indennità

A Siena, Fabio Giomi, cassiere di 62 anni licenziato e successivamente reintegrato dal giudice, ha deciso di non tornare al lavoro. La sua vicenda, iniziata con un licenziamento contestato e considerato illegittimo, si è conclusa con la richiesta di indennità. Questa decisione evidenzia le complicazioni e le difficoltà legate alle controversie lavorative nel settore della grande distribuzione.

Non rientrerà a lavoro Fabio Giomi, il cassiere 62enne licenziato alla Pam di Siena col test del carrello e poi reintegrato dal giudice che ha stabilito il licenziamento illegittimo e discriminatorio

