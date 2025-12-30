Non si accorse del furto Licenziato dopo il controllo Cassiere reintegrato

Il caso del cassiere Fabio Giomi si conclude con una sentenza che annulla il licenziamento, dopo aver verificato l’assenza di furto. La decisione rappresenta un importante precedente nel contesto delle dispute lavorative, ribaltando l’interpretazione del test del carrello adottata dall’azienda. La vicenda evidenzia l’importanza di un’analisi corretta e giusta delle prove nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.

Esulta il cassiere senese Fabio Giomi: la vertenza Pam–Panorama si chiude con una sentenza che segna un punto fermo e ribalta completamente l'impianto del provvedimento aziendale del test del carrello. Il giudice del lavoro del tribunale di Siena Delio Cammarosano ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Fabio Giomi, 62 anni, disponendo il reintegro immediatamente esecutivo del lavoratore e condannando l'azienda anche al pagamento delle mensilità arretrate e delle spese legali. Una decisione che arriva dopo due mesi di mobilitazione sindacale, tentativi di mediazione istituzionale e un'ampia attenzione pubblica, che ha trasformato il caso in un simbolo delle condizioni di lavoro nel settore del commercio.

