Test del carrello reintregrato il cassiere licenziato della Pam di Siena

A Siena torna a parlare di giustizia e rispetto nei luoghi di lavoro, con il reintegro del cassiere licenziato dalla Pam. Questa decisione rappresenta un passo importante nel settore della grande distribuzione, sottolineando l’importanza di tutelare i diritti dei lavoratori. Un risultato che apre un nuovo capitolo sulla tutela del personale e sul rispetto delle normative nel mondo del commercio.

SIENA — Una vittoria che sa di riscatto e che segna un precedente fondamentale nel mondo della grande distribuzione. Il tribunale di Siena ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Fabio Giomi, lo storico cassiere del supermercato Pam di Siena che era stato allontanato dal posto di lavoro dopo essere caduto nella 'trappola' del cosiddetto 'test del carrello'. La sentenza non lascia spazio a interpretazioni: il giudice ha condannato la società Pam Panorama al reintegro immediato del dipendente, disponendo inoltre il risarcimento del danno subito e il pagamento integrale delle spese processuali.

