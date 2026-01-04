Serve subito è urgente Strage di Crans-Montana l’appello dei medici dall’ospedale

Dopo la tragedia di Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, i medici evidenziano l’urgenza di interventi immediati. Giovani feriti in condizioni critiche richiedono assistenza tempestiva, mentre le operazioni di soccorso coinvolgono la collaborazione tra Svizzera e Italia. La situazione resta critica e richiede risposte rapide per garantire la tutela della salute e la gestione delle emergenze.

La tragedia avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana continua a provocare conseguenze drammatiche, con giovani feriti ancora ricoverati in condizioni gravissime e una complessa rete di soccorso sanitario attivata tra Svizzera e Italia. L’ incendio scoppiato nel bar Le Constellation ha coinvolto numerosi ragazzi in vacanza nella località alpina, dando avvio a un lungo percorso di cure specialistiche per i sopravvissuti. All’ Ospedale Niguarda di Milano sono attualmente ricoverati otto giovani pazienti rimasti feriti nel rogo. Si tratta di ragazzi e ragazze italiani, inizialmente soccorsi negli ospedali svizzeri e successivamente trasferiti nel capoluogo lombardo in elicottero, non appena le loro condizioni cliniche lo hanno permesso, per essere seguiti nel centro specializzato nella cura delle grandi ustioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

