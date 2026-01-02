Condizioni gravissime Strage di Crans Montana parlano i medici dell’ospedale

Dopo l’incidente avvenuto a Crans-Montana, i medici dell’ospedale forniscono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte. La tragica notte ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, evidenziando la gravità della situazione e la complessità degli interventi sanitari. Restano in corso le valutazioni mediche e le indagini per chiarire le cause di questo grave episodio.

La notte che ha colpito Crans-Montana resterà impressa come una delle più drammatiche mai vissute nella località alpina svizzera. Quella che doveva essere una serata di festa, con musica e giovani arrivati da diversi Paesi per trascorrere le vacanze invernali, si è trasformata in un incubo fatto di fiamme, fumo e panico. In pochi minuti il locale è diventato una trappola, mentre all’esterno si moltiplicavano le chiamate ai soccorsi e le strade si riempivano di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. >> “È morto”. Crans Montana, speranze finite: chi è la prima vittima italiana All’alba, il bilancio appariva già devastante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

