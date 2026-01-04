Ci serve subito è urgente Crans Montana l’appello dell’ospedale italiano dove sono ricoverati 8 ragazzi gravi

L’incidente di Capodanno a Crans-Montana ha coinvolto otto giovani italiani, alcuni in condizioni critiche. La situazione richiede un intervento immediato e coordinato tra le strutture sanitarie di Svizzera e Italia. L’ospedale italiano ha lanciato un appello urgente per garantire assistenza e risorse necessarie. La collaboration tra i servizi sanitari è fondamentale per affrontare questa emergenza e fornire le cure adeguate ai pazienti coinvolti.

La tragedia avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana continua ad avere pesanti conseguenze, con giovani feriti ancora ricoverati in condizioni gravissime e una complessa rete di soccorsi sanitari attivata tra Svizzera e Italia. L’incendio scoppiato nel bar Le Constellation ha coinvolto numerosi ragazzi in vacanza nella località alpina, dando avvio a un lungo percorso di cure specialistiche per i sopravvissuti. All’Ospedale Niguarda di Milano sono attualmente ricoverati otto giovani pazienti rimasti feriti nel rogo. Si tratta di ragazzi e ragazze italiani, inizialmente soccorsi negli ospedali svizzeri e successivamente trasferiti nel capoluogo lombardo in elicottero, non appena le loro condizioni cliniche lo hanno permesso, per essere seguiti nel centro specializzato nella cura delle grandi ustioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

