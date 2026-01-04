Serie A 18a giornata | Lazio-Napoli 0-2

Nella 18ª giornata di Serie A, il Napoli si impone in trasferta contro la Lazio con un risultato di 2-0. La squadra di Conte conquista la seconda vittoria consecutiva, portandosi a 37 punti in classifica, a un punto dal Milan. La gara si è svolta alle 14.30 all'Olimpico, confermando il buon stato di forma del Napoli in questa fase della stagione.

14.30 Il Napoli passa all'Olimpico:0-2 in casa Lazio. Seconda vittoria di fila per Conte e 37 punti,uno in meno dal Milan. Biancocelesti fermi al 9° posto a 24. Ritmi alti. Passa il Napoli: Di Lorenzo recupera palla, Politano crossa e Spinazzola si fa trovare libero sul secondo palo (13'). Gila nega il bis all'esterno di Conte,ma il raddoppio lo firma Rrahmani di testa su punizione del solito Politano (32'). In chiusura di tempo,traversa di Elmas. Finale di gara nervoso: Noslin, Marusic e Mazzocchi espulsi. Guendouzi colpisce la traversa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

