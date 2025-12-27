Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 18a Giornata | Palinsesto e Telecronisti
Dalla supersfida Modena-Monza del 26 dicembre agli incontri chiave del sabato, la 18ª giornata di Serie B accende il palinsesto in diretta su DAZN, Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match.. La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano? qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn. 🔗 Leggi su Digital-news.it
