Sempre più ricchi i 500 Paperoni Nelle loro tasche 11.900 miliardi

I patrimoni dei più ricchi del mondo continuano a crescere, arrivando a quota 11.900 miliardi di dollari. Questi numeri rappresentano un indicatore più diretto della salute dell’economia globale rispetto al prodotto interno lordo (Pil). Osservare le ricchezze dei super-ricchi offre una prospettiva concreta sull’andamento del capitalismo e sulle sue dinamiche più profonde.

Ma quale Pil? Se c’è un termometro affidabile dello stato del capitalismo globale, questo è il portafoglio dei super-ricchi. Che nel 2025 si è gonfiato a livelli record. I 500 Paperoni del pianeta, infatti, hanno visto crescere le loro fortune di 2.200 miliardi di dollari in un solo anno, portando il totale a quota 11.900 miliardi. Un numero che racconta meglio di qualsiasi grafico come il denaro, oggi, sappia correre più veloce delle crisi. Il quadro che emerge dal Bloomberg Billionaires Index è quello di una ricchezza che segue logiche proprie: premia chi controlla dati, piattaforme, server ed energia, molto più di chi produce beni o servizi tradizionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

