Da lunedì 42 miliardi tredicesime nelle tasche dei lavoratori all' erario 13,8 miliardi

E’ in arrivo la tredicesima. A partire da lunedì prossimo, infatti, 16,3 milioni di pensionati inizieranno a riceverla, mentre entro Natale sarà corrisposta anche a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Complessivamente, questa mensilità aggiuntiva verrà pagata a 36 milioni di italiani. L’Ufficio Studi della Cgia segnala che la gratifica natalizia non «premierà». 🔗 Leggi su Feedpress.me

