Scene da un matrimonio vip | Venus Williams e Andrea Preti dicono sì ecco le foto del toscano David Bastianoni

Venus Williams e Andrea Preti si sono uniti in matrimonio in una cerimonia a Castelfiorentino, Firenze. Accanto a loro, il noto fotografo toscano David Bastianoni ha immortalato i momenti più belli della giornata. Ecco alcune immagini esclusive di un evento che ha visto protagonisti personaggi di rilievo nel panorama nazionale e internazionale.

Castelfiorentino (Firenze), 4 gennaio 2026 – Game, set and match. Una delle più belle vittorie professionali del pluripremiato fotografo di matrimoni di Castelfiorentino è decisamente quella con cui ha chiuso il 2025, un anno ricco di scatti da incorniciare. David Bastianoni, 45 anni, figlio d'arte (i Bastianoni sono fotografi da generazioni) e con quattro WPPI - Wedding and Portrait Photographers International (il massimo riconoscimento per chi lavora in questo settore) all'attivo, ha immortalato le nozze più glam dell'anno appena trascorso: quelle tra la campionessa di tennis Venus Williams e l'attore ed ex modello Andrea Preti.

