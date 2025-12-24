Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati in Florida | FOTO

Un matrimonio durato 6 giorni quello tra Venus Williams e Andrea Preti, iniziato con un regalo da Serena: una gita in yatch per tutti gli invitati. Una grande festa per la quale la tennista ha deciso di indossare ben 10 abiti

