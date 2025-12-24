Venus Williams e Andrea Preti si sposano due volte | le foto e il regalo pazzesco della sorella

Venus Williams e Andrea Preti hanno celebrato il loro amore con due matrimoni distinti, distanziati di soli tre mesi. Una scelta romantica quanto pratica, che ha permesso alla coppia di onorare sia le radici italiane di lui che quelle americane di lei. Il primo sì, come molti sanno, è stato pronunciato il 18 settembre 2025 a Ischia, in una cerimonia intima e riservata, mentre il secondo matrimonio si è svolto a dicembre a Palm Beach, in Florida, con una settimana di festeggiamenti con familiari e amici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Venus Williams (@venuswilliams) La stessa Venus Williams ha spiegato a Vogue USA le ragioni di questa doppia celebrazione: “Abbiamo avuto questo sogno di fare il nostro matrimonio in Italia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

