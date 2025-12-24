Venus Williams e Andrea Preti si sposano due volte | le foto e il regalo pazzesco della sorella
Venus Williams e Andrea Preti hanno celebrato il loro amore con due matrimoni distinti, distanziati di soli tre mesi. Una scelta romantica quanto pratica, che ha permesso alla coppia di onorare sia le radici italiane di lui che quelle americane di lei. Il primo sì, come molti sanno, è stato pronunciato il 18 settembre 2025 a Ischia, in una cerimonia intima e riservata, mentre il secondo matrimonio si è svolto a dicembre a Palm Beach, in Florida, con una settimana di festeggiamenti con familiari e amici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Venus Williams (@venuswilliams) La stessa Venus Williams ha spiegato a Vogue USA le ragioni di questa doppia celebrazione: “Abbiamo avuto questo sogno di fare il nostro matrimonio in Italia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Venus Williams si risposa con Andrea Preti: il regalo di nozze di Serena è pazzesco
Leggi anche: Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati in Florida | FOTO
Venus Williams si risposa con Andrea Preti: la super festa, Serena le regala uno yacht; Venus Williams sposa Andrea Preti: il regalo della sorella Serena è 'irreale'; Venus Williams e Andrea Preti si sposano un anno e mezzo dopo essersi conosciuti; Venus Williams sposa Andrea Preti in Florida.
Venus Williams e Andrea Preti si sposano (di nuovo): Serena regala uno yacht - WTA | Le nozze e i festeggiamenti si sono tenuti a Palm Beach, in Florida, e sono durati cinque giorni. ubitennis.com
Venus Williams si risposa con Andrea Preti: svelato il regalo ‘esagerato’ della sorella Serena - Ma è il regalo della sorella Serena a lasciare tutti a bocca aperta. donnaglamour.it
Venus Williams risposa Andrea Preti in Florida. Il regalo di nozze di Serena è spettacolare - Venus Williams dice sì ad Andrea Preti in Florida: cerimonia bis, una grande festa organizzata da Serena e un amore che vale quanto uno Slam ... corrieredellosport.it
Venus Williams sposa Andrea Preti, la sorella Serena le regala uno yacht #SkySport #SkyTennis x.com
Dopo le prime nozze a Ischia, quest’estate, Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto di sposarsi anche negli Stati Uniti, a Palm Beach. Con una settimana di festeggiamenti. L’organizzazione è stata affidata a Jennifer Zabinski, già wedding planner della so - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.