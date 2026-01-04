Scalatrice rimane bloccata sulla cascata Bellagarda a Ceresole Reale | interviene l' elisoccorso

Il 4 gennaio a Ceresole Reale, una scalatrice è rimasta bloccata sulla cascata di ghiaccio di Bellagarda. La richiesta di soccorso è stata ricevuta intorno alle 12, e sul posto è intervenuto l’elisoccorso per prestare assistenza. L’incidente ha coinvolto una persona in difficoltà durante un’attività di alpinismo, evidenziando l’importanza di misure di sicurezza adeguate in ambienti montani.

È accaduto la mattina del 4 gennaio, intorno alle 12: una scalatrice, in difficoltà, ha chiesto aiuto dopo essere rimasta bloccata sulla cascata di ghiaccio di Bellagarda, nel comune di Ceresole Reale in provincia di Torino. Dopo l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese via.

