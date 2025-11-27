Esplosioni e boati | la delegazione di sei parlamentari Pd rimane bloccata in Cisgiordania Interviene la Farnesina Ecco chi sono

Secondo quanto riporta Ansa una delegazione di sei parlamentari del Pd è rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania, mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico. Il convoglio su cui viaggiavano si è fermato all’improvviso a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane durante un’operazione antiterrorismo. La delegazione ha udito esplosioni e ha abbandonato il van su cui viaggiava per riparare in una casa di un cittadino palestinese. Su richiesta del ministro Antonio Tajani, l’ambasciata d’Italia ha allertato lo Shin Bet e il comando militare Cogat per la messa in sicurezza della delegazione. 🔗 Leggi su Open.online

