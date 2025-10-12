Scarperia | ciclista cade sulla via degli Dei interviene l’elisoccorso

Firenzepost.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo stava affrontando in gruppo il noto itinerario escursionistico tra Bologna e Firenze quando ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

scarperia ciclista cade sulla via degli dei interviene l8217elisoccorso

© Firenzepost.it - Scarperia: ciclista cade sulla via degli Dei, interviene l’elisoccorso

In questa notizia si parla di: scarperia - ciclista

Ciclista cade a terra, i passanti chiamano i soccorsi: 55enne trasportano in elicottero all'ospedale, è grave - Stava transitando lungo via Monte Fasolo a Cinto Euganeo quando qualcosa è andato per il verso sbagliato. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Scarperia Ciclista Cade Via