Tragico incidente nel Salento | schianto contro un albero muore un anziano
Dramma nel Salento. Un uomo di 80 anni, Leonzio Favale, di Nardò (Lecce), è morto questa mattina in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta intorno alle 8.30 alla. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
