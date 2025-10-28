Tragico incidente nel Salento | schianto contro un albero muore un anziano

Quotidianodipuglia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma nel Salento. Un uomo di 80 anni, Leonzio Favale, di Nardò (Lecce), è morto questa mattina in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta intorno alle 8.30 alla. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

tragico incidente nel salento schianto contro un albero muore un anziano

© Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente nel Salento: schianto contro un albero, muore un anziano

Approfondisci con queste news

tragico incidente salento schiantoTragico schianto a San Maurizio Canavese, muore motociclista di 32 anni - Secondo una prima ricostruzione, si è scontrato contro furgone appena immesso sulla strada principale ... Segnala rainews.it

Lido di Venezia, schianto fra due scooter: muore un 74enne, ferito un 60enne - Poco dopo le 20, tra via Alberoni e via Doge Galla, due scooter si sono scontrati violentemente. Riporta rainews.it

tragico incidente salento schiantoSasso di Castalda (PZ), tragico schianto sulla Fondovalle: muore un 23enne di Marsico Nuovo - Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un drammatico incidente sulla Strada Statale 598 nei pressi dello svincolo per Sasso di Castalda. Secondo trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Salento Schianto