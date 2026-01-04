Crans-Montana sale a 24 il numero delle vittime identificate
A seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, il numero delle vittime identificate è salito a 24. Le autorità continuano le operazioni di accertamento, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle circostanze dell’accaduto. La comunità locale e le famiglie interessate attendono chiarimenti e supporto in questo momento difficile.
È salito a 24 il numero delle vittime identificate dopo la strage di Capodanno di Crans-Montana in Svizzera. Lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese citata da media locali. Fra loro cittadini svizzeri, italiani, un rumeno, un francese e un turco. Vescovo Sion legge messaggio Papa durante messa per vittime. Il vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey, nel corso della messa che sta celebrando a Crans-Montana in memoria della vittime del rogo di Capodanno ha letto un messaggio di Papa Leone XIV. “Si unisce al nostro dolore e desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie delle vittime e sostenere il coraggio di coloro che soffrono “, ha affermato il vescovo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
