Inferno a Hong Kong sale il numero dei morti | Corpi ancora negli edifici Che strage
Il fuoco non è arrivato in silenzio. È arrivato con il crepitio secco del bambù che si spezza, con un ruggito famelico che si è levato dalle fondamenta e si è arrampicato in un istante lungo le gigantesche impalcature, la cui struttura scheletrica avrebbe dovuto proteggere e migliorare il sonno dei residenti, non trasformarlo in un incubo incandescente. Era un pomeriggio come tanti, interrotto da fumo e panico. Migliaia di vite, confinate in quelle torri di cemento, si sono ritrovate improvvisamente esposte all'orrore. Un'immensa cortina di fiamme ha avvolto il complesso come una cappa ardente, rendendo le vie di fuga irriconoscibili.
