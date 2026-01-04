Romano sul futuro di Cancelo | Vuole il Barcellona ma l’Inter… 

Fabrizio Romano ha commentato il possibile futuro di Joao Cancelo, sottolineando che il giocatore avrebbe come principale obiettivo il trasferimento al Barcellona. Tuttavia, rimangono alcuni dubbi sulla posizione dell’Inter, che potrebbe influenzare le trattative. La situazione attuale rimane in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle prossime settimane per chiarire le intenzioni di Cancelo e le strategie dei club coinvolti.

Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla trattativa che riguarda Joao Cancelo, il Barcellona e l'Inter. Vediamo che cosa ha detto. LA TRATTATIVA CON IL BARCELLONA « Mendes dietro le quinte sta lavorando forte per trovare una soluzione prima possibile. Con i suoi buoni uffici col Barcellona, specialmente con Laporta, Mendes sta cercando di trovare una soluzione, sta chiedendo al club una risposta. Il giocatore preferisce andare al Barcellona rispetto a qualsiasi altra possibilità.

