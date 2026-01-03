Cancelo Inter futuro da definire | Barcellona in vantaggio ma i nerazzurri non mollano

La trattativa per João Cancelo tra Inter e altri club è ancora in corso. Dopo l’interesse del Barcellona, che gode di un leggero vantaggio, i nerazzurri continuano a lavorare per rimanere in corsa. Cancelo, desideroso di lasciare l’Al-Hilal, valuta le opzioni disponibili. La situazione resta aperta e il futuro del giocatore è ancora da definire, con entrambe le parti impegnate a trovare la soluzione migliore.

Inter News 24 Cancelo Inter, la situazione resta aperta: il laterale portoghese vuole lasciare l'Al-Hilal: nerazzurri pronti a giocarsi le ultime carte. Joao Cancelo, esterno destro portoghese classe 1994, resta uno dei nomi più caldi del mercato internazionale. Attualmente all' Al-Hilal, il laterale offensivo ha espresso la volontà di lasciare l'Arabia Saudita il prima possibile, con l'obiettivo di tornare protagonista nel calcio europeo. Una scelta che ha riacceso l'interesse di club già noti nel suo percorso: Barcellona, Inter e, più defilata, la Juventus, tutte ex squadre del giocatore. La preferenza del calciatore sarebbe chiara: un ritorno in Liga, dove con il Barcellona ha lasciato ottimi ricordi grazie alla sua qualità tecnica, alla spinta costante sulla fascia e alla capacità di incidere anche in fase offensiva.

Joao Cancelo: derby di mercato Juve-Inter, Mendes tenta il colpo nostalgia - João Cancelo torna nel mirino di Juve e Inter: Mendes propone il ritorno in Serie A, ma serve un taglio drastico all’ingaggio ... milanosportiva.com

Inter a un passo da Cancelo: accordo tra le parti ma c'è un ostacolo da superare, la Juve osserva - Il giocatore sembra destinato a fare ritorno in Italia: Marotta e Ausilio confidano nell’accordo, le prossime ore saranno decisive ... tuttosport.com

#Cancelo, l' #Inter prova uno scambio con l'Al-Hilal ma il #Barcellona è in vantaggio. Le news #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

Cristian Chivu verso Inter-Bologna: “Più che di Cancelo preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è tanto che non mi chiedete di lui. Oppure di Diouf, Dumfries o Darmian che tra un po’ rientra. Amo questo gruppo e questi giocatori, p - facebook.com facebook

