Rita De Crescenzo prepara nuovo assalto a Roccaraso sindaco firma ordinanza con numero chiuso

Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, ha annunciato un nuovo progetto di visite di massa a Roccaraso per l’inverno 2026, suscitando discussioni sulla gestione della località. Il sindaco ha firmato un’ordinanza con numero chiuso, in risposta alle criticità emerse durante la stagione scorsa. La vicenda evidenzia le sfide di un crescente afflusso turistico e le misure adottate per regolamentarlo, mantenendo un equilibrio tra turismo e rispetto delle capacità locali.

