Rientri dalle festività natalizie | bollino rosso in autostrada

Sono iniziati i rientri dalle festività natalizie, con traffico intenso sull’autostrada genovese. Domenica 4 gennaio 2026 si sono registrate code e rallentamenti nel nodo autostradale, segnalando un aumento dei veicoli in transito. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e di consultare le condizioni del traffico prima di partire.

Sono cominciati i rientri dalle lunghe festività natalizie, con code e rallentamenti sul nodo autostradale genovese nella giornata di domenica 4 gennaio 2026. Bollino rosso, in alcuni orari, anche per la giornata di lunedì 5 gennaio 2026. Autostrade, dopo le feste riprendono gli interventi su.

