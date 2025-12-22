Festività natalizie traffico e code | ecco i giorni da bollino rosso sulle strade italiane

Durante le festività natalizie, le strade italiane si popolano di veicoli, con un aumento del traffico e delle code, specialmente nei giorni di maggior afflusso. Molti italiani sono già in viaggio o si apprestano a partire per raggiungere le proprie destinazioni. È importante pianificare gli spostamenti con attenzione e consultare le previsioni del traffico per evitare disagi durante le ferie.

Anche quest'anno sono iniziati i giorni dell' esodo natalizio. Tantissimi gli italiani che si sono già messi in viaggio (o che lo faranno a breve) per raggiungere le destinazioni scelte per trascorrere le feste. Stiamo per raggiungere le date da bollino rosso, quelle in cui il traffico sarà molto intenso, e potranno verificarsi code anche lunghe e snervanti. Stando a quanto riferito da Viabilità Italia, centro di coordinamento nazionale istituito presso il Ministero dell'Interno, è già stato registrato un considerevole aumento del traffico su tutta la rete stradale e autostradale del nostro Paese, con il primo dato degno di nota segnato lo scorso 19 dicembre.

