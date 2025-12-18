Festività natalizie domani traffico autostradale da bollino rosso
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si prevede un aumento consistente del traffico sulle autostrade dell’Alto Adriatico, specialmente lungo la tratta Venezia-Trieste dell’A4. Domani si preannuncia il bollino rosso, segnalando un’intensa circolazione che richiede attenzione e pazienza da parte di tutti i viaggiatori. Organizzarsi con anticipo e pianificare il viaggio può fare la differenza per vivere un Natale sereno e senza inconvenienti.
